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Berna Laçin’in Zürih’teki pazar deneyimi
Berna Laçin’in Zürih’teki pazar deneyimi
Meslektaşı Erdal Özyağcılar'la birlikte sahnelediği tiyatro oyununun turnesi için Zürih'te bulunan Berna Laçin, buradan yaptığı paylaşımla gittiği yerdeki pazar fiyatları hakkında bilgi verdi.
Magazin 26 Ekim 2019 - 13:49

Pek çok sanatçının aksine gündemle yakından ilgilenen ve rahatsızlık duyduğu konularda sözünü esirgemeyen bir isim olan Berna Laçin, özellikle Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla kimi zaman gündemi belirliyor. Tepkisini korkusuzca dile getiren Berna Laçin, bu defa Zürih’ten yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

PAZAR FİYATLARI HAKKINDA PAYLAŞIM…

Kızı Ada ve meslektaşı Erdal Özyağcılar ile birlikte oyununun turnesi için Zürih’e uçan Laçin, buradaki vaktini pazarda değerlendirmek isteyince ortaya ilginç bir tablo çıktı. Paylaşımı ile Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerinin bir pazar alışverişini ne boyutlara taşıdığını gösteren Laçin şu paylaşımda bulundu:

“Bizde de delilik aile geleneği… Erdal Abi ve Ada'yı Zürih'te pazara soktum. Domates kilo 65 lira, salatalık 42 lira… Tabii bizim paraya çarpınca böyle oluyor, onlara sorunca gayet normal geliyor”

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Son güncelleme: 13:57 - 26.10.2019
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