Berrak Tüzünataç’tan Can Yaman’ın sözlerine sert tepki…

Can Yaman son zamanlarda adından bir hayli fazla sözedilen bir isim… Yurt dışına yaptığı gezilerle ve burada kendisine gösterilen aşırı ilgi ile gündemde olan Yaman aynı zamanda yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor. Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yaptığı açıklamalar henüz unutulmamışken yakışıklı isim bu defa verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerde meslektaşı Berrak Tüzünataç’ın tepkisini çekti.

“LİBİDOSU OLMAYAN PARTNERLER”

Şimdilerde Kurşun adlı dizide izlediğimiz Berrak Tüzünataç, oyuncu Can Yaman’ın bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen sorusunu ve yanıtını takipçileriyle paylaştı:

Tabii bu uyumda sevgili olmanızın da etkisi var…

“Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzdem problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye “Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu” diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.”

BERRAK TEPKİ GÖSTERDİ

Güzel oyuncu Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı bu soru cevabın üzerine ifadelerden rahatsızlık duyduğunu gösteren şu satırları yazdı:

“Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he… Vay be… Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?”