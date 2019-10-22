Beşinci Dalga konusu ve oyuncuları: Beşinci Dalga’nın konusu ne?

Beşinci Dalga konusu ve oyuncuları: Beşinci Dalga’nın konusu ne?

Beşinci Dalga filminin konusu ve oyuncuları özellikle film televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte Beşinci Dalga konusu ve oyuncuları...

Beşinci Dalga filmi aksiyon dolu konusuyla dikkat çekiyor. Peki Beşinci Dalga filminde kimler oynuyor ve konusu ne?

BEŞİNCİ DALGA KONUSU

İnsan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)’nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.

5th Wave Rick Yancey'nin çok satan romanından esinlenerek Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.

Başrollerini Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe ve Liev Schreiber'ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor.

BEŞİNCİ DALGA OYUNCULARI

Chloë Grace Moretz

Rolü : Cassie Sullivan

Nick Robinson

Rolü : Ben Parish/Zombie

Alex Roe

Rolü : Evan Walker

Liev Schreiber

Rolü : Colonel Vosch