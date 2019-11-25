Beyaz’dan Hadise’ye boşa giden bloklama!

O Ses Türkiye yarışması bu sene jüri koltuklarına eklenen yeni bir butonla başlamış, bu butonla birlikte jüri üyelerinin birbirlerini engellemesi mümkün kılınmıştı. Söz konusu buton dün akşam Beyaz tarafından Hadise için kullanıldı.

Yaptığı esprilerle yarışmaya renk katan jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk dün gece 18 yaşındaki yarışmacı Bilge Berkin İmren için Hadise ile yarıştı. Yabancı bir şarkı ile jürinin karşısına çıkan Bilge’nin performansını beğenen Beyaz ve Hadise koltuklarını kıza çevirdiler ancak Beyaz kısa süre sonra bloklama butonunu kullanarak Hadise’yi devre dışı bıraktı. Yaptığı hareketle ilgili olarak; “İçim şişti bloklanmaktan, bundan sonra buna müsaade etmiyorum ve istediğimi alıyorum” şeklinde konuştu. Hadise’nin üzülmesine aldırmayan Beyaz, “Savaşmak istedim” derken yarışmacıya da “hoşuna gitti mi?” diye sordu. Bilge Berkin İmren adlı yarışmacı ile söyleşince onun Murat Boz’u yada kendisini seçmek istediğini öğrenince bloklamasının boşa gitmesine üzülen Beyaz’ın sempatik tavırları geceye damga vurdu.