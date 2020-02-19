Bige Önal, evlilikle ilgili net konuştu

Güzel oyuncu Bige Önal önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Keyifli halleri dikkat çeken Önal, “Netflix için bir proje yaptım. Mini dizi olacak 8 bölümlük. Ama onun hakkında hiç konuşamıyoruz, yasak. Adını bile söyleyemiyoruz” dedi.

Televizyon projelerinde yer alıp almayacağı sorulan Bige Önal “Tabii ki isterim ama seçici davranıyorum biraz. Bir proje geldiğinde Aras'a danışıyorum, hatta ilk onunla paylaşıyorum. Fikir verir ama öyle bir karışma durumu olmaz. Zaten çok pozitif bir insan kendisi her projeye çok iyi yaklaşır” açıklamasını yaptı.

‘EVLİLİK NİYETİMİZ YOK’

5 senelik ilişkinin evlilikle sonlanıp sonlanmayacağına dair soruyu da yanıtlayan Önal, “Öyle bir niyetimiz henüz yok. İkimizde daha çok kariyer odaklıyız. Ama bir karar alırsak sizlerinde haberi olur, gizleyeceğimiz bir durumumuz yok 5 sene olmuş artık” şeklinde konuştu. Babasının sağlık durumu ile ilgilide konuşan Önal “Hayati tehlikesi yok ama durumu hala aynı” dedi.



