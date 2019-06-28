Binnur Şerbetçioğlu kimdir? Binnur Şerbetçioğlu nereli ve kaç yaşında?

Binnur Şerbetçioğlu, 1960 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Bizimkiler isimli dizi ile geçen Binnur Şerbetçioğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Binnur Şerbetçioğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Firuze Günebakan karakterini canlandıran Binnur Şerbetçioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Binnur Şerbetçioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU KİMDİR?

Binnur Şerbetçioğlu, 29 Temmuz 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 5 yıl bale eğitimi, ardından da 3 yıl şan dersleri aldı. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1980 yılında İstanbul Radyosu sınavlarını kazanarak Türk Müziği alanında eğitimini geliştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Bölümünde 2 yıl okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünde okudu. 1988 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda olan Binnur Şerbetçioğlu 2014 yılında emekli oldu. Tiyatro oyuncusu Tarık Şerbetçioğlu ile evli olan Binnur Şerbetçioğlu’nun bir çocuğu bulunmaktadır.

Kamera karşısına ise ilk kez 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile geçti. Yazlıkçılar, Suçlu Kim, Oğlum Adam Olacak, Ekmek Teknesi, Kısmetim Otel, Ters Yüz, Yalancı Yarim, Kadın İsterse, Avrupa Yakası, Akasya Durağı, Evli ve Öfkeli, Emret Komutanım, Ömer Seyfettin ve Şahane Damat gibi bir çok projede rol alan Binnur Şerbetçioğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Firuze karakterine hayat vermektedir. Binnur Şerbetçioğlu, 1.59 metre boyunda, 58 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2007 – Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri – Müzikal Komedi – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Çılgın Dünya

2015 – Aliağa Tiyatro Festivali – Yaşam Boyu Emek Ödülü

Filmler ve Diziler:

Senaryo:

2005 – Ömer Seyfettin: Üç Nasihat (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Çanakkale’den Sonra (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Çakmak ve Külah (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Yüksek Ökçeler (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Yalnız Efe (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Velinimet – Uçurumun Kenarında (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Perili Köşk (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Niçin Zengin Olamamış – Zeytin Ekmek (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Mahçupluk İmtihanı (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Harem (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: Diyet (TV Filmi)

2005 – Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı (TV Filmi)





Binnur Şerbetçioğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Firuze Günebakan) (TV Dizisi)

2018 – Eyvah Karım (Sinema Filmi)

2016 – Şahane Damat (Kazibe) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Akasya Durağı (Şükran) (TV Dizisi)

2007 – Ters Yüz (Ayla) (TV Dizisi)

2007 – Kısmetim Otel (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Vedat) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2002 – Ekmek Teknesi (Şelale) (TV Dizisi)

1995 – Oğlum Adam Olacak (Özden) (TV Dizisi)

1994 – Suçlu Kim (TV Dizisi)

1993 – Yazlıkçılar (Billur) (TV Dizisi)

1989 – 2002 – Bizimkiler (Halis’in Sevgilisi Dilek) (TV Dizisi)