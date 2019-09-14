Bir Aile Hikayesi 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Aile Hikayesi 13. son bölüm izle

Bir Aile Hikayesi 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Aile Hikayesi 13. son bölüm izle

Bir Aile Hikayesi yeni sezona başladı. 13. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Aile Hikayesi'nin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Son bölümde, Reyhan ehliyet sınavına hazırlanırken, Cem en büyük destekçisi olur ancak aynı desteği çocuk yapmak konusunda Reyhan’dan göremez. Reyhan’ın anne olma korkusu çiftin arasını açar. Peki Bir Aile Hikayesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Serkan Keskin’in oyuncu kadrosuna katıldığı Bir Aile Hikayesi dizisini son bölümüne sürpriz evlenme teklifi damga vurdu. İşte Bir Aile Hikayesi 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylar…

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Aile Hikayesi 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyhan ehliyet sınavına hazırlanırken, Cem en büyük destekçisi olur ancak aynı desteği çocuk yapmak konusunda Reyhan'dan göremez. Reyhan'ın anne olma korkusu çiftin arasını açar.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur'la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir.

Erdem Beste'ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem'in desteğini alamaz. Ceylan'ın ise Erdem'den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur.



Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil'in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil'in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur.