Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Mahur’u yıkan sonuç! (Bir Aile Hikayesi 2. yeni bölüm izle)

Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 3. bölümde; Mahur babası Şakir'i doktora gitmesi için ikna etmeye çalışırken o iyileşme umudu olmadığı için randevuya gitmemek için direniyor. Mahur, doktorun sözlerinin ardından babasını daha yakından tanıyabilmek için bir adım daha atıyor. Berk, patronuyla yaşadığı tatsızlığın ardından işine geri dönmek için onun da olduğu bir partide özür dilemek için Beste'nin yardımına ihtiyaç duyuyor. Beste ise ‘havalı’ insanların olduğu o partide Erdem ile birlikte çok güzel zamanlar geçirirken gecenin sonunda annesine, kardeşlerine ve babasına çok kötü birşey yaptığını gözyaşlarıyla itiraf ediyor. Peki Bir Aile Hikayesi 3. bölümde başka neler yaşandı? Bir Aile Hikayesi 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Bir Aile Hikayesi FOX TV'de bu akşam 3. bölümü ile ekrana geldi. Bir Aile Hikayesi 3. bölümde; Ardan geçen 8 yılın ardından Cem ve Reyhan’ın mutluluğunun üzerine gölge düşmeye başlar. Cem yaşanan sıkıntılardan sonra bambaşka biri olup çıkıyor. Mahur, babasını en iyi doktorlardan birine götürmek için onu ikna etmeye çalışırken doktorun söyledikleri karşısında adeta yıkılıyor. Babasına işlerin umduğu gibi gitmediğini ancak bu işin peşini bırakmayacağını söyler. Bu arada Beste’nin Erdem’e yaptığı itirafları duyan Berk şoke oluyor. Peki Bir Aile Hikayesi 3. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Aile Hikayesi 3. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Aile Hikayesi 4. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. BÖLÜM ÖZETİ…

Mahur’un evinde sabah kahvaltıya otururlar. Şakir de onlarla birliktedir. Masada Reyhan ve Şakir arasındaki gergin haller dikket çeker. Cem sabahın erken saatlerinde Reyhan’ın yanına gelir. Reyhan nereye gittiğini sorunca o da işe gideceğini ve patronundan 1 ay izin isteyeceğini söyler.

CEM İSTİFA EDİYOR

Cem işe yeni girmiştir. Karısına patronunun halden anlayan biri olduğunu söyleyerek ikna eder. Cem patronuna durumu açıklayınca beklemediği bir yanıt alır. Nedim araya girerek Cem’in durumunu açıklar. Cem de karısını yalnız bırakamayacağını söyler. Patronu ona izin veremeyeceğini söyleyinde, Cem, “benim evde olmam lazım der. Patronunun tavizsiz tavrından sonra Cem çareyi istifa etmekte bulur.

CEM NEDİM’İN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRİYOR

Patronun odasından çıkan Cem ne yapacağını düşünmektedir. Bu sırada peşinden gelen Nedim, “olmadı böyle” der. Cem ise çaresine bakacağını söyler. Nedim aslında bir çaresi olduğunu söyler. Nedim bulduğu çareyi anlatır. Cem bunun mümkün olamayacağını söyler. Nedim, Cem’in bu tavrından üzüntü duyar ve “İşsiz kalınacak zaman mı şimdi” diyerek onu ikna etmeye çalışır.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE

Nedim, eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek çıkmaya hazırlanan Cem’e “bir dakika beklesene” diyerek içeri gider. Nedim tekrar patronun odasına girer. Patronu ” bir şey mi var” deyince o da var der ve Cem’in gitmesi durumunda kendisinin de gideceğini ve giderse de bazı hesapları yanında götüreceğini, bu yüzden de başının ağrıyacağını söyleyerek onu tehdit eder.

CEM ÇOK SEVİNİYOR

Nedim beklemekte olan Cem’in yanına gelerek patronun ona izin verdiğini söyler. Cem çok şaşırır. Nedim’e sarılır ve derin bir nefes alır. Reyhan Cem’i beklerken kapı çalar. Kapıda annesini görünce Reyhan çok bozulur. Kızına torunlarının nerde olduğunu sorar. Bu sırada eve gelen Cem karısına oatronun izin verdiğini söyler. Çocukları anneanneleriyle gören Cem çok bozulur.

MAHUR: HOŞGELDİN NEDİM AMCA

Kahvaltı devam ederken Mahur’un kapısı çalar. Şakir çok gerilmiştir. Gelen kişi Nedim’dir. Çocuklar dedelerine koşup sarılırken Mahur “Nedim amca hoşgeldin” der. Reyhan’ın annesi ikizlerle beraber üçüncü çocuğu evlat edindikleri için Reyhan’a veryansın eder. Reyhan Cem’in annesinin bu sözlerini duymasından çok endişelenir ve onu uyarır.

ŞAKİR: BEN ÇOK YORULDUM

Mahur, babası Şakir’in evden ayrıldığını anlarve peşinden gider. Babasının hastalığı için en tanınmış doktorlardan birinden randevu ayarlamıştır. Şakir gitmek istemediğini söyleyince Mahur deliye döner. Mahur’un öfkesi çok büyüktür. Şakir’in “boş yere çabalıyorsun çok yoruldum” sözlerine karşılık “Ne yapmaya çalışıyorsun, sen ölmek mi istiyorsun. Ben o randevuyu ayarlamak için ülkenin en gıcık adamlarından birinin karşısına çıktım, yorulmadım sen randevuya gitmeye mi yoruluyorsun” der.

MAHUR’U YIKAN SONUÇ

Şakir hiç bir işe yaramayacağını söylese de Mahur kararlıdır. “Ya yararsa” diyerek onu ikna eder. Doktor yapılan testlerin neticesini açıkladığında durum tam da Şakir’in söylemek istediğinin aynısıdır. Hastalık bütün vücuduna yayılmıştır. Mahur doktorun sözleri karşısında şoke olur.