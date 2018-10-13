Bir Umut Yeter 4. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Derya ile Yılmaz fenere gidiyor! (Bir Umut Yeter 3. Son bölüm izle)

Bir Umut Yeter 4. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Derya ile Yılmaz fenere gidiyor! (Bir Umut Yeter 3. Son bölüm izle)

Bir Umut Yeter son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Bir Umut Yeter son bölümde; Yılmaz, Derya’nın halini gördükten sonra daha da huzursuzlaşır. Yılmaz’ın yazdığı notu Kenan da okumuştur. Elif, Yılmaz’ı Derya’dan kıskanır ve Umut’un annesi olduğu gerçeğini öğrenir. Peki Bir Umut Yeter 4. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Umut Yeter 3. Son Bölümde neler yaşandı?

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Bir Umut Yeter dizisinin 3. Son bölümü Kanal D’de yayınlandı. Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi sevilen isimlerin başrollerini paylaştığı Bir Umut Yeter son bölümde; Derya oğluna adım adım yaklaşıyor. Yılmaz'ın yazdığı not önce Kenan'a sonra Taner'e ulaşır. Kenan bu işin peşini bırakmayacaktır. Yılmaz, Derya'yı fenere götürür. Tesadüfen karşılaşırlar ve fenerde dertleşme fırsatı bulurlar.

Ayrıca Kenan, Derya'nın arkadaşı Serap'tan çok etkilenir. Aysel bu yakınlaşmanın farkındadır ve Kenan artık ona çok soğuk davranır. Bir Umut Yeter 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Umut Yeter 3. Son Bölüm izleme linki…

BİR UMUT YETER 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR UMUT YETER YENİ FRAGMAN

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ: 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya, Umut'tan çok etkilenmiştir, dilinden düşüremez. Umut kavga olayından dolayı birkaç gün okula gidemeyecektir. Dilek bu cezayı yeterli bulmaz. Derya ile karşı karşıya gelirler. Bir de olayı büyüttüğünü söyleyen Derya'ya ‘çocuğun olmadığı için bu tip olaylar sana manasız geliyor' der. Derya acısı hala bu kadar tazeyken bu sözle dağılır. Akşam yemeğinde yüzü gülmeyen tek kişi odur. Yılmaz da ondan farksız durumdadır. İçindeki vicdan azabı onu bitirir.

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM İZLE

SERAP İLE KENAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Derya'nın arkadaşı Serap gelir ve Kenan bey ile çok iyi geçinir. Uzun uzun dertleşirler. Serap eşinden boşanmış büyük bir boşluğa girmiştir. Hatta Serap veteriner olduğu için çiftlikteki hayvanlara bakar. Serap'ın işini bu kadar doğru yapması Kenan'ı etkilemiştir. Kenan, Serap'a iş teklifinde de bulunur. Aysel bu durumdan çok rahatsız olur. Kenan'a ulaşmaya çalışır ama Kenan çok meşgul olduğunu söyleyerek Aysel'i saf dışı bırakır. Kenan'ın aklı Serap'la dolmuştur. Aysel elinde mektup zarfları ile çiftliğe gelir. Damla'nın masasında bıraktığını söyleyerek Kenan'a verir. Kenan, Aysel'e karşı çok mesafeli davranır. Aysel, Kenan'ın Serap'a olan ilgisini fark eder.

KENAN DA YILMAZ'IN NOTUNU OKUYOR

Aysel'in getirdiği zarflardan birinde Yılmaz'ın yazdığı not vardır. Kenan notu okur ve çok şaşırır. Taner'e nottan bahseder. Kenan, Derya'nın şimdilik nottan haberinin olmamasını ister. Taner çok saçma dese de Kenan'ın aklında ‘ya doğruysa' sorusu vardır. Taner araştırmaya başlar.

TANER İLE ÖZNUR YAKINLAŞIYOR

Taner, Elif'in kuzeni Öznur ile samimiyetini ilerletir. Yolda karşılaşırlar sonra kahve için buluşma planı yaparlar. Buluşma günü gelir. Etraftan birileri görür endişesi ile hiç kimsenin olmadığı bir yere gitmeye karar verirler.

YILMAZ'A ÇİRKİN TEKLİF

Elif'in dayısı tüm aileyi toplayıp yemek verir. Para durumlarının artık düzeldiğini söyler. Sonra da Yılmaz'a el altında limanda kötü işler yapmasını ister. Taner'in adamından aldığı parayı Yılmaz'a verir. Yılmaz dayısını kolundan yakalayıp bunun asla olmayacağını söyler. Elif'i alarak apar topar çıkarlar. Elif'e de bir dayısı ile görüşmemesini öğütler.

DERYA İLE YILMAZ FENER'E GİDİYOR

Derya, ablasının iğneleyici sözlerinden bunalıp fotoğraf çekmeye çıkar. Yılmaz ile Derya konuşurlar. Derya fenerde fotoğraf çekmek istediğinden bahseder. Yılmaz fenere gittiğini ve onu da götürebileceğini söyler. Fenere giderler. Derya fotoğraf çeker, Yılmaz ise işlerini halletmeye koyulur. Yılmaz darmadağın olur. Bir zamanlar Elif'in kendini öldürmek için durduğu uçurumda şimdi Derya duruyordur ve çok yakınında da eşinin mezarı…

ELİF, DERYA'NIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Elif, Yılmaz'ın Derya ile fenere gittiğini duyunca kıskançlık krizine girer. Yılmaz o kadar çok sinirlenir ki Derya'nın Umut'un annesi olduğunu söyler.