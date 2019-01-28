Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayında! Yılmaz, Züleyha’dan vazgeçiyor! (Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragman izle)

Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı bugün yeni bölümden çok özel sahnelerle ekrana geldi. Yeni fragmanda; Fekeli, Yılmaz'a yarasını göstermesini söylüyor. Yılmaz ile Züleyha bir kez daha yüz yüze geliyor. Bu sefer Yılmaz Züleyha'dan vazgeçiyor. Hatta Doktor Müjgan ile yakınlaşıyorlar. Demir ise Züleyha ve Adnan bebek için canını ortaya koyuyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 17. BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar açık arttırmada Yılmaz'ın kazanmasına ve Demir'in kaybetmesine sebep oluyor. Demir annesini Fekeli yüzünden azarlıyor. Fekeli ile sıkışan Hünkar oğluna hesap veriyor. Hünkar insanların ağzına laf vermemek için bazı şeylere mecbur olduğunu anlatıyor. Hünkar mani olmasaydı herkesin aralarında bir şey olduğunu düşüneceğini söylüyor. Demir'in gözü yine hiçbir şey görmüyor. Züleyha'nın işlediği nakışlı yastığa Yılmaz'ın başını koyamayacağını söylüyor.

DEMİR: SEN BENİMSİN

Züleyha, Yılmaz'ın onu gönlünden çıkarmadığını anlıyor. Bu nedenle de yüzü gülüyor. Ama Demir'e ‘keşke işlemeseydim' diyor. Üstüne bir de ‘senin karın olmamı hazmedemiyor. Oyununa gelme' diyor. Demir sinirle ayağa kalkıyor ve ‘umursamayacağım' diyor. Demir'in avuntusu ‘sen benimsin' oluyor. Züleyha'nın sözleri ile hareketleri birbirini tutmuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

HÜNKAR İLE FEKELİ YİNE KARŞI KARŞIYA

Hünkar, Fekeli'yi arıyor ve Fekeli'yi görüşmeye çağırıyor. Yılmaz, Fekeli'nin yalnız gitmesini istemiyor ama Fekeli Hünkar'a güveniyor. Ve Fekeli haklı çıkıyor, Hünkar tek başına geliyor. Hünkar, Fekeli'nin niyetini bir kez daha soruyor. Fekeli ‘yaşamaya çalışıyorum' diyor. Ayrıca kaldığı yerden devam ettiğini anlatıyor. Hünkar, Fekeli'nin onlardan intikam almaya geldiğini düşünüyor. Ama Fekeli intikam almanın güçsüzlerin işi olduğunu söylüyor. Ayrıca memleketinde nefes alamamanın nasıl bir şey olduğunu söylüyor. Hünkar üzgün gözlerle onu dinliyor. Hünkar ‘kocamı öldürdün, ben de seni affettim' diyor. Fekeli hakikatin başka olduğunu ama anlatmayacağını söylüyor. Hünkar'ın kendisinin hakikati istiyorsa araştırmasını istiyor.

DEMİR'İN ÖFKESİ DİNMİYOR

Hünkar eve döndüğünde oğlu ile karşılaşıyor. Hünkar'ın Fekeli'ye gittiğinin farkında. ‘Sen o adamın ayağına nasıl gidersin' diye çıkıyor. Hünkar oğluna onunla böyle konuşmayacağını anlatıyor. Züleyha da onları dinliyor. Hünkar, Fekeli'nin dönüşünün bir amacı olduğunu söylüyor. Ayrıca hakikatin farklı olduğunu da anlatıyor. Ama Demir'in gözü kör ve Fekeli ile görüşmeyeceksin diyerek annesini azarlıyor. Ama Hünkar restine restle cevap veriyor.

DOKTOR MÜJGAN ÇUKUROVA'YA GELİYOR

Doktor Müjgan Çukurova'ya geliyor. Babası onun Çukurova'da görev yapmasını istemiyor, hatta kendi hastanelerinde çalışmasını istiyor.. Ama Müjgan görevini layığı ile yapmak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor.

YILMAZ'DAN DEMİR'E HEDİYE PAKETİ

Züleyha eve gelen Sabahattin'e Yılmaz^ın kırlenti alışını anlatıyor ve hala Yılmaz'ın onu sevdiğini söylüyor. Sabahattin, Züleyha'yı uyarıyor. Yılmaz satın aldığı kırlenti, Demir'e hediye olarak yolluyor. Demir çılgına dönüyor. Züleyha buna çok bozuluyor. Demir kırlenti yakıp dışarı atıyor.

DOKTOR MÜJGAN İLAÇ OLMAYA GELİYOR

Doktor Müjgan Çukurova'da köylülere eğitim vermeye başlıyor. Çocuk felci hastalığını anlatıyor ve çocuklara aşı veriyor. Bir de çocukları tek tek muayene ediyor. Gaffur da Müjgan'ı görüyor. Onun da Yılmaz'ın oyunu olduğunu düşünüyor. Bir de Demir Yaman'dan izin almalarını söylüyor. Marabalar, Gaffur'a isyan ediyor. Müjgan Demir ve Yılmaz'ın adını bu şekilde duyuyor. Gaffur hemen gidip Hünkar'a olanları anlatıyor. Ama Hünkar doktorların Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini söyleyerek ona bir iş veriyor. Onun için bir paket almasını istiyor.

DEMİR VE YILMAZ'IN İNTİKAM OYUNLARI

Demir, Yılmaz'ı bitirmek için yemin ediyor. Yılmaz'a çok büyük bir oyun oynuyor. Yılmaz da Demir'in yaptığının altında kalmıyor. Yamanlar çiftliğinin atlarını kırlara bırakıyor.