Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 57. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam 57. bölümüyle ekranlara geldi. Beğeniyle takip edilen dizinin son bölümünde; İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan'ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli'nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz'ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 57. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Çalkantılı günler sona erince, sıra Gülten’in düğününe de geliyor. İki ailede de kız isteme ve söz telaşı başlıyor. Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur’un büyük sırrını öğrenerek eve döner! İşte Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 58. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜM ÖZETİ

“Kaderle oynayamayız, kaderi Allah yazar!”

Ercüment’in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor! Fekeli’nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova’da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

BARIŞ RÜZGARI MÜJGAN’DA FIRTINALARA NEDEN OLUYOR

İki ailenin yakınlığı hatta zorunlu konuşmalar için çat kapı bir araya gelişleri, Müjgan’ı yeni bir sinir krizinin eşiğine getiriyor. Behice ve Fekeli’nin tüm nasihatleri de boşa gidiyor. Müjgan, Yılmaz’ın bu barışa Züleyha için evet dediğini söylemekten de, bu konuda tartışmaktan da vazgeçmiyor. Züleyha’ya karşı savaşını açık açık ilan eden Müjgan, dernek toplantısında da Züleyha ve Hünkar’ın karşısına çıkarak, savaşına sosyal hayatta da devam edeceğini gösteriyor.

GÜLTEN VE ÇETİN MURADINA ERECEK AMA GAFFUR’UN İŞİ ZOR

Çalkantılı günler sona erince, sıra Gülten’in düğününe de geliyor. İki ailede de kız isteme ve söz telaşı başlıyor. Züleyha, Gülten için gelinlik hazırlığına girişirken, Saniye bohça alışverişine çıkar. Ancak Gaffur’un büyük sırrını öğrenerek eve döner! Saniye’nin dünyayı başına yıkan gerçekler, ilk kez Gaffur’u da büyük bir pişmanlık içine sokacaktır.