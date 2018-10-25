Demir terör estirdi! Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Bir Zamanlar Çukurova 7. Son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 7. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde Yılmaz, Züleyha için Çukurova’ya geliyor ama Demir’in zulmüne uğruyor. Züleyha hala Yılmaz’ı unutamıyor. Demir kıskançlık içinde Yılmaz’ı yok etme planları yapıyor. Hatta ona çok pis bir iftira atıyor. Ayrıca Fekeli de Çukurova’da dengeleri değiştirmeye geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölümde neler yaşandı?

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Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Züleyha'nın oğlu dünyaya geliyor. Demir, Yılmaz'a eziyet edip onu vurduktan sonra bu haberi alıyor. Yılmaz'ın yardımına ise Gülten yetişiyor. Huğlarda Sabahattin, Yılmaz'ın sırtına sağlanan kurşunu çıkarıyor. Fekeli Çukurova'ya adım atıyor. Yamanlar'la bir husumeti olduğu da ilk anda belli oluyor. Huğlar’dan kaçan Yılmaz’a ne oldu? Demir daha ne kadar kötüleşecek? Züleyha, Yılmaz’ın yaşadığını ne zaman öğrenecek. İşte yeni bölümde bu sorulara yanıt aranacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova 7. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 8. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 7. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha'nın oğlu doğuyor. Sabahattin, Züleyha ile konuşuyor ve Yılmaz'ı artık unutması gerektiğini söylüyor. Hünkar kapıda Sabahattin'i yakalayıp erken doğumla ilgili uyarmak istiyor ama Sabahattin zaten durumun farkında olduğunun ve bu sırrın onda kalacağının güvencesini veriyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

DEMİR, YILMAZ'A EZİYET EDİYOR

Çukurova'ya gelen Yılmaz, Demir'in zulmüne uğruyor. Gaffur ile ellerini bağlayıp traktörle sürüyorlar. Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçtim diyene kadar da durmaya niyetleri yok. Yılmaz Züleyha'yı asla bırakmayacağını ve bunların hesabını soracağını söylüyor. Demir tam Yılmaz'a silah çekmişken Cengaver gelip Yılmaz'ı kurtarıyor. Demir, Yılmaz'ın arkasından ateş açıyor. Yılmaz yere düşüyor sonra da nehre düşüyor. Cengaver, Demir'e Züleyha'nın oğlu yaptığını ve oğlu olduğunu söylüyor.

Demir, Cengaver'den aldığı haberle eve koşuyor ve oğlunu kucağına alıyor. Hünkar bu anları gözyaşları ile izliyor. Züleyha'nın yüreği buruk, çocuğuna sığınıyor. Demir, Züleyha'ya pahalı bir bileklik hediye diyor.

Demir annesine tedbir aldığını ve Yılmaz'ın gelemeyeceğini söylüyor. Hünkar endişeli de olsa oğluna güveniyor. O sırada Yılmaz can çekişerek sudan çıkıyor. Gülten, onu bulup sudan çıkarıyor. Yılmaz'ı huğlara götüren Gülten orada güvendiği birinden yardım istiyor. Yılmaz vurulmuş ve çok kanaması var.

DEMİR YILAN OLAYINI ÖĞRENİYOR

Şermin'in ısrarla erken doğumu sorması üzerine büyükanne Züleyha'nın merdivenlerden düştüğünü söylüyor. Demir çok kızıyor neden haberi olmadığı için çıldırıyor. Demir, Züleyha'nın yanına koşuyor. Züleyha başından geçenleri anlatır. Demir endişe ile Züleyha'ya sarılıyor. Şermin ise tüm yaptıklarına rağmen Sabahattin'e söylenmeye başlıyor. Hünkar boş boğazlılığı yüzünden Hünkar'dan azar işitiyor.

GÜLTEN, YILMAZ İÇİN SABAHATTİN'LE KONUŞUYOR

Fırsattan istifade Gülten, Yılmaz'dan söz ediyor. Sabahattin, Yılmaz'ın ölmediğini duyunca şaşırıyor. Gülten, Yılmaz'ın başına gelenlerin Demir ve Gaffur'la ilgisi olduğunu söylüyor. Demir de o sırada Gaffur'a Yılmaz'ın ölüp ölmediğini kontrol ettiriyor. Gaffur tek başına kanalı arayıp Yılmaz'ın cesedini bulacak ve Demir'e haber verecektir. Gaffur, cinayetin üzerine kalmasından korkar. Demir eve gidince annesine Yılmaz'ı vurduğunu söyler. Sabahattin, Yılmaz'a işkence yapıldığını görüyor ve sırtındaki kurşunu çıkarmak için hazırlık yapıyor.

YILMAZ'A BÜYÜK İFTİRA

Demir, Cengaver'e Yılmaz'ın Züleyha'nın abisi olduğunu ve onu satmak istediği yalanını söylüyor. Her şeyi araştırdığını ve Yılmaz'ın pisliğin teki olduğunu söylüyor. Cengaver ‘senden ne istiyor' diye sorunca. Yılmaz'ın amacının para olduğunu söylüyor. Bu da yetmiyor, Yılmaz'ın Züleyha'ya tecavüz etmek istediğini söylüyor.

GÜLTEN: YILANI ODAYA SEN KOYDUN

Gülten eve gelince Saniye sorguya başlıyor. Ancak Gülten, Züleyha'nın odasına yılanı koyanın o olduğunu söyleyince işler değişiyor. Saniye Gülten'e tokat atıyor. Gülten, Şermin'le onu gördüğünü ve abisine bir şey söylerse onun da susmayacağını söylüyor.

FEKELİ DE ÇUKUROVA'YA ESKİ DEFTERLERİ AÇMAYA GELDİ

Fekeli Çukurova'ya geliyor. Geçmişten kalma bir hesaplaşması olduğu o ilk sahnede gösteriliyor. Bir yakının evine gidiyor. Yakını Fekeli yokken Çukurova'da fakire zulmettiğini söylüyor. Demir'den söz ediyor. Fekeli, Çukurova'ya kalıcı geldiğini ve eski defterleri açacağını söylüyor.

ZÜLEYHA'NIN ÇİLESİ BİTMİYOR

Demir, Züleyha'ya onu sevdiğini söyleyip ondan da aynı cevabı duymaya çalışıyor. Züleyha Demir'i sevdiğini söylüyor ama Demir yalan söylediğini anlayıp geliyor. Bebeğin ağlayışı ile Demir sakinleşip Züleyha'dan özür diliyor.