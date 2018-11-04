Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı | ‘Ateş olsa cürmü kadar yer yakar’

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı | ‘Ateş olsa cürmü kadar yer yakar’

Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında gerginlik büyüyor. Bir zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz öcünü almak için dönüyor. Züleyha'yı uzaktan da olsa görüyor ama onun hakkında yanılıyor. Züleyha'nın üvey ağabeyi geri dönerek tehditlerine devam ediyor. Demir, Yılmaz'ın peşinde ama bir türlü bulamıyor. Yılmaz güçlenerek dönüyor. İşte son bölüm özeti ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

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Son bölümde Adnan’ın bebeğinin kaçırılmasının ardından heyecan içinde beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölüm fragmanında Adnan’ın bebeğini Yılmaz’ın kaçırdığı konuşuluyor. Bir zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Züleyha sinir krizi geçiriyor. 9. bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 8. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha huğların yandığını öğreniyor. Ancak Hünkar ile Demir ondan gerçeği saklıyor. Züleyha huğlara gitmek istiyor ama Demir çok sert çıkıyor. Hünkar oğlundan yarattığı canavar yüzünden vicdan azabı çekiyor.

Demir huğlara gidip yarattığı felaketi insanların nasıl canı ile imtihan edildiğini gözyaşları ile izliyor. Vicdan azabı çeken Demir ‘bunu nasıl yaptım' diye kendine kızıyor.

Gaffur, Saniye ile konuşuyor. Saniye sorular soruyor ama Gaffur Yılmaz'ı dövüp attıklarını söylüyor. Ayrıca Demir'in Gaffur'a yaptığı teklifi de konuşuyorlar. Saniye, Yılmaz'ı bulması için Gaffur'a güç veriyor. Gülten huğlara gelip Yılmaz'ı arıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

HUĞLAR YENİDEN YAPILIYOR

Demir'in yaptıkları yetmezmiş gibi Hünkar da huğlarda yaşayanlardan hesap soruyor. Onları ihanetle suçluyor. Ayrıca huğların yeniden yapıldığını söylüyor. Demir'in yüce gönüllülük ettiğini söylüyor. Bir de erzak ve yatak döşek dağıtıyorlar.

CENGAVER DEMİR'E HESAP SORUYOR

Demir, gözleri önünde huğları yaktığı arkadaşı Cengaver'in yanına gidiyor. Cengaver onu dinlemek istemiyor. İnsanları yuvalarını yaktığı için ondan hesap soruyor. Cengaver oradaki çocukların bu yaşadıklarını nasıl unutacağını söylüyor. Ayrıca vicdanlı arkadaşından eser kalmadığını söyleyerek orayı terk ediyor.

Züleyha huğlara gidiyor. Soba devrilmediğini öğreniyor tam ne olduğunu soruyor ama Hünkar anında müdahale ederek onu eve götürüyor. Apar topar eve gidiyorlar. Hünkar evde ‘benim yerime göz mü diktin' diye soruyor ve Züleyha'yı onu ezmeye çalışmakla suçluyor. Ayrıca Züleyha'ya ‘haddini bileceksin, ben istemeden kapı dışarı çıkmayacaksın' diyor. Hünkar, Züleyha'nın Yılmaz'ın hayatta olduğunu öğrenmediği için mutlu. Züleyha ise kendini kafeste bir kuş gibi hissediyor.

FEKELİ YILMAZ'I OĞLU GİBİ GÖRÜYOR

Fekeli, Demir'i kurtarıp evinde tedavi ettiriyor. Doktor onun kim olduğunu sorunca oğlu olduğunu söylüyor. Onu yaşatmasını istiyor. Artık Yılmaz sayesinde bir yaşam amacı olduğundan söz ediyor.

ZÜLEYHA'NIN ÜVEY AĞABEYİ BİR KEZ DAHA ÇİFTLİĞE GİDİYOR

Züleyha'nın üvey ağabeyi Veli, Şermin'e gidiyor. Şermin de onu hemen Yamanlar'a götürüyor. Veli, Züleyha’nın bebeği olduğundan haberdar. Züleyha, Veli'yi görünce şok geçiriyor. Şermin, Veli'yi gözüne kestiriyor. Veli'nin boşandığını öğrenince sorular sormaya başlıyor. Veli herkes salondan gidince fırsattan istifade Züleyha'nın yanına gidiyor. Züleyha kovsa da gitmiyor. Züleyha'yı Yılmaz'la tehdit ediyor.

DEMİR YILMAZ'IN PEŞİNDE

Demir, Yılmaz'ı aratıyor ama kimse izine rastlamıyor. Ne hastanelerde ne de otellerde bulamıyorlar. Gaffur da arıyor ama Yılmaz'ı bulamıyor. Saniye, Gaffur'a baskı yapıyor.

YILMAZ İNTİKAM İÇİN DÖNÜYOR

Züleyha, bebekleri Adnan'a Demir'in yanında Yılmaz diyor. Demir bir kez daha çıldırıyor. O sırada Yılmaz uyanıyor. Nerede olduğuna şaşırıyor. Felekeli'nin Adanalı bile olduğunu bilmeyen Yılmaz masada gazeteye çıkan Yamanlar'ın fotoğrafını görüyor. Fotoğrafta Züleyha da var. Yılmaz uzaktan da olsa Züleyha'yı görüyor. Ancak onun isteyerek Demir'le olduğunu sanıyor. Yılmaz'ın ikinci hamlesi ise Demir'i bulmak oluyor. Yılmaz, Demir'i döverek onu bir yangının ortasında bırakıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha'nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar'ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir'de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.