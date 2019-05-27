Biran Damla Yılmaz kimdir? Canevim dizisinin Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz kaç yaşında?

Biran Damla Yılmaz, Canevim dizisi ile tekrar seyirci karşısına çıkıyor. Kırgın Çiçekler’de Eylül karakteri ile tanınan oyuncu yeni dizisi ile de tekrar aynı başarıyı elde edebilecek mi merak ediliyor. 1997 doğumlu güzel oyuncu halen konservatuvarda okumaktadır. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
28 Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu Mucize 2 filminde ‘Mizgin’, Çılgın Dershane 4: Adan filminde ‘Deniz’ karakterine hayat verdi. Televizyon deneyimine Muhteşem Yüzyıl dizisinde başlayan Yılmaz, Kırgın Çiçekler’de ‘Eylül’ karakteri ile adından oldukça söz ettirdi. Oyuncu ayrıca ‘Beyaz Yalan’ dizisinde ‘Nesrin’, Yasak dizisinde ‘Esma’ karakterine hayat vermişti.
Konservatuvar öğrencisi olan Biran Damla, ATV ekranlarında yayınlanan olan ‘Canevim’ dizisinde rol alıyor.