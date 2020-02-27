Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Birce Akalay: Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz
Birce Akalay: Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz
Şimdilerde Babil adlı dizide izlediğimiz oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı TBT üzerinden takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.
Magazin 27 Şubat 2020 - 12:41

Başrollerini Halit Ergenç ve Ozan Güven’le paylaştığı Babil dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay, bir yandan televizyonda boy gösterirken bir yandan da tiyatro sahnesi üzerinden seyirci ile buluşuyor.

Sosyal medya hesabından yoğun maratonuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Akalay, eski günlere ait paylaşımların yapıldığı TBT gününü boş geçmedi ve takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Bir doğumgünü kutlaması sırasında çekilmiş fotoğrafını TBT yapan Akalay, üzerindeki kıyafetin omzundan kaymış olmasına esprili bir gönderme yaparak: “Firikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz” yazdı.

İLGİLİ HABERBirce Akalay yeni dizisindeki rolüyle ilgili soruları yanıtladı
Etiketler