Birce Akalay ilk kez hastalığını açıkladı

Babil dizisinde İlay karakteri ile ekranlarda yer alan oyuncu Birce Akalay, bir derginin Instagram sayfasındaki yayınına konuk oldu. Akalay, canlı yayında kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıkladı!

Babil dizisinde İlay karakterine can oyuncu Birce Akalay, bir derginin sosyal medyadan yaptığı canlı yayına katıldı. Corona virüsü sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirten Akalay, hastalığı olduğunu ve evde durmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti.

“PANİK ATAK HASTASIYIM”



Corona virüsü salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, “Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni ‘zamanı etkili değerlendirme’ kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük” ifadelerini kullandı.

PANİK ATAK NEDİR?

Panik ataklar bir tür korku yanıtıdır. Vücudunuzun tehlikeye, strese veya heyecana normal tepkisinin abartılı olarak yanısımasıdır. Panik atak belirtileri ve semptomları aniden gelişir ve genellikle 10 dakika içinde zirveye ulaşır. Nadiren bir saatten fazla sürerler, en çok 20-30 dakika içinde sona erer. Panik ataklar herhangi bir zamanda ve yerde olabilir. Mağazada alışveriş yaparken, sokakta yürürken, araba kullanırken hatta evde kanepede otururken bile panik atak geçirebilirsiniz.

Bir panik atak, sizi ölmek üzere olduğunuz hissine kaptırır, ancak genellikle ataklar zararsızdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, altta yatan bir fiziksel nedeni dışlamak için tıbbi bir takım yardımlara ihtiyacınız olabilir.

PANİK ATAK TÜRLERİ

Panik ataklar şiddet ve süre bakımından farklılık göstermez, sadece aynı zamanda saldırıyı tetikleyen şeylere göre farklılık gösterebilir. İki ayrı ve farklı panik atak tipi vardır:

Beklenen panik ataklar: Bu panik ataklar, belirli işaretlere veya panik tetikleyicilere maruz kalındığında beklenir. Örneğin; kapalı alanlardan (klostrofobi) korkan bir kişi, bir asansörde veya diğer sıkışık alanlarda panik atak geçirmeyi bekleyebilir. Uçma korkusu olan bir kişi (aerophobia), uçağa binerken ya da uçuş sırasında panik atak geçirebilir.