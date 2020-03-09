Birce Akalay’ın paylaşımı ‘çıplaklık ve cinsellik nedeniyle’ kaldırıldı

Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabı üzerinden gölde yüzen ve oluşturdukları daire ile objektife poz veren kızların bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarda gündeme dair göndermelerde bulunmayı da ihmal etmeyen Birce Akalay’ın, Kadınlar Günü hakkında paylaşımda bulunmak adına kullandığı fotoğraf ne yazık ki Instagram’ın çıplaklık filtresine takıldı ve Akalay’ın paylaşımı kaldırıldı.

Güzel oyuncu son derece masum bir kare tercih etmiş olmasına rağmen kendisine uygulanan bu yasağa anlam veremezken tepkisini ‘Teşekkürler Instagram’ satırları ve alkış emojileri ile gösterdi.

Akalay’ın paylaşımının ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları’ gereği kaldırılmasına anlam veremeyen ve tepki gösteren isimler arasına oyuncunun ünlü arkadaşları da katıldı.