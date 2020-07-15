Börü dizisinin konusu ne? Börü dizisinin oyuncuları kimler?

Türkiye’nin iç ve dış tehditler karşısında yaşadığı sorunların ele alındığı Börü, 6 bölümlük, her biri 1 saatlik, sinema çıtası tadında heyecanı izleyicilerin karşısına çıkarıyor. Peki Börü dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 6 bölümden oluşuyor ve her bölüm 1 saat sürüyor. Börü ile ilgili sorularının cevaplarını haberimizde derledik. İşte Börü dizisi hakkında bilinmesi gerekenler…

BÖRÜ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Dağ film serisine imza atan Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia ortaklığının, Star Yapım ile yeni ortaklığıyla hayata geçecek olan Börü merakla bekleniyor.

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. Börü, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

BÖRÜ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Börü’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin Dağ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu Börü timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.