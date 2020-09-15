Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston yıllar sonra aynı projede

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, Hollywood'un gözde çiftlerindendi. Ancak 2005 yılında evlilikleri sona erdi. Barışacakları konuşulan çift, 19 yıl aradan sonra film okuma gösterisinde bir araya geldi.

2000 yılında evlenen Brad Pitt ile Jennifer Aniston’ın evliliği beş yıl sürmüştü. Son dönemlerde çiftin sık sık barışacaklarına dair haberler çıkmaya başladı. İkili bir yardım kuruluşu için yapılan Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesi’nde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu.

Etkinlikte sadece Pitt ve Aniston yoktu. Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn gibi Hollywood’un yıldızları da etkinlikte yer aldı ve 1982 yapımı komedi filmini okuyarak canlandırdı.

Ünlü isimler, evlerinin oturma odalarından etkinliğe katıldı. Pitt ve Aniston’ın ise bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.



OLAYLI BOŞANMA

Pitt, Aniston’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Angelina Jolie ile aşk yaşamıştı. Çift, daha sonra dünyaevine girdi, ancak geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandı. Pitt’in son dönemlerde Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olduğu biliniyor.