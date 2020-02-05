Brad Pitt, oğlu ile arasını düzeltmek için ödül törenine katılmamış

Brad Pitt, oğlu ile arasını düzeltmek için ödül törenine katılmamış

Brad Pitt, geçen gece düzenlenen BAFTA Ödülleri'nde, Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmişti. Fakat Pitt, geceye katılmamış ve ödülü almaya rol arkadaşı Margot Robbie çıkmıştı. Ünlü oyuncu oğlu Maddox ile görüşebilme fırsatı yakaladığı için ödül törenine katılmadığı ortaya çıktı.

BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) ödül töreni geçen Pazartesi akşamı sahiplerini buldu.

Gecenin en çok konuşulan konusu ise törene son anda katılamayacağını açıklayan Brad Pitt oldu.

Ünlü oyuncu geceye katılamama sebebini ise ailevi nedenler olarak gösterdi. The Sun gazetesinin haberine göre Brad Pitt, 18 yaşındaki en büyük oğlu Maddox ile bir araya gelme şansı yakalamış.

Angelina Jolie ile boşanma süresi boyunca Pitt’ten uzak durmayı seçen Maddox’un tavrını değiştirmesi üzerine Pitt ödül törenine katılmaktan vazgeçti ve onun yerine ödülü rol arkadaşı Margot Robbie sahneye çıktı.

“BABA OLMAK ONUN HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY”

Brad Pitt’e yakın bir kaynak The Sun gazetesine, “Maddox, Brad’e bir şans verdi ve Brad her şeyi bıraktı. Baba olmak onun hayatındaki en önemlişey ve oğluyla olan ilişkisini düzeltmek için her şeyi yapabilir” dedi.

Maddox, 2002 yılında Angelina Jolie tarafından, 2006 yılında da Brad Pitt tarafından evlat edinildi. Maddox, geçtiğimiz yıl Güney Kore’de Yonsei Üniversitesi’nde Biyokimya eğitimine başladı.