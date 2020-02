Brad Pitt, oğlu ile arasını düzeltmek için ödül törenine katılmamış

Brad Pitt, geçen gece düzenlenen BAFTA Ödülleri'nde, Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmişti. Fakat Pitt, geceye katılmamış ve ödülü almaya rol arkadaşı Margot Robbie çıkmıştı. Ünlü oyuncu oğlu Maddox ile görüşebilme fırsatı yakaladığı için ödül törenine katılmadığı ortaya çıktı.