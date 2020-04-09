Brad Pitt ve Angelina Jolie çocukları konusunda anlaşmaya vardı

Brad Pitt ve Angelina Jolie çocukları konusunda anlaşmaya vardı

Dört yıl önce ayrılan fakat resmi olarak henüz boşanamayan Brad Pitt ve Angelina Jolie, reşit olmayan beş çocuğunun eğitim geleceği konusunda anlaşmaya vardı. İkili, evden eğitime son verecek.

Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan ünlü çift, Eylül 2016’dan beri süren boşanma davalarında, okul çağındaki reşit olmayan çocukları hakkında anlaşmaya varabildi.

56 yaşındaki ünlü aktör, Los Angeles Mahkemesi’ne eski eşi Jolie ile, beş çocuğunun, “Eğitim ve Geçiş Desteği” konusunda anlaştıklarını gösteren belgeleri sundu.

Daily Mail’in haberine göre çift, beşi 18 yaş altında olan çocuklarının daha geleneksel bir eğitim alması yönünde karar verdi. İkilinin en büyük çocuğu Maddox, bu anlaşma kapsamının dışında kalırken, Max, Zahara, Shiloh, ikizler Knox ve Vivienne için anlaşımaya varılmış oldu.

14 yıl boyunca birliktelik yaşayan çiftin altı çocuğu, Jolie ve Pitt işleri gereği dünya çapında birden fazla ev ve film seti arasında seyahat ederken, dadılar ve öğretmenler tarafından evde eğitim görmüştü.

“OKULDA AZ EĞİTİM ALDIM”

2017 yılında verdiği bir röportajda Jolie, “Okulda ne kadar az eğitim aldığımı görmek beni rahatsız etti” diyerek, çocukalrının çok kültürlü geçmişlerinin onları evde eğitim almak için daha uygun hale getirdiğini söylemişti.

400 MİLYON DOLARLIK SERVETİ BÖLÜŞECEKLER

2016 yılından beri boşanma davasında velayet konusunda anlaşan ve mahkeme tarafından resmi olarak bekar oldukları deklare edilen çift, boşanmanın mali sorunlarına nokta koymaya çalışıyor.

Pitt ve Jolie, 14 yıllık birlikteliklerinde çok sayıda ortak mülk satın aldı. Pitt’in serveti 300 milyon dolar iken, Jolie’nin 100 milyon dolar olduğu söyleniyor.