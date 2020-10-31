Brooklyn Beckham: Aile kurmak için sabırsızlanıyorum

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Anne Peltz ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı Instagram hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham’ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçen aylarda nişanlandığı sevgilisi Nicola Anne Peltz ile birlikteliklerinin birinci yılını sosyal medyadan kutladı.

“SENİNLE YAŞLANMAK İSTİYORUM”

Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, Instagram’dan paylaştığı sevgilisiyle küvette çekilen fotoğraflarının altında “Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum” notu düştü. Beckham’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.