Murat Özdemir vahşetine sosyal medya tepkisi: “Bu adam cinayet de işler”

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir papağan vahşeti sonrası gözaltına alındı. Sosyal Medya'dan ünlü isimlerinde dahil olduğu birçok kişi Murat Özdemir için tepki paylaşımlarında bulundu. Tepkilerde Murat Özdemir'in akıl sağlının yerinde olmadığına dair söylemler de bulunuldu.

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Sosyal medya kullanıcısı ünlü isimler de yaşanan bu vahşet sonrasında hesaplarından Murat Özdemir’e tepki gösterdikleri paylaşımlarda bulundu… İşte onlardan birkaçı:

Ömür Gedik: Bu adam son derece tehlikeli bir sapık… hasta ruhlu… evini bilen varsa yazsın gidip alacağız o hayvancağızı… kendisi de en kısa zamanda gözaltına alınmalı… devlet yetkililerini göreve çağırıyorum….

Acun Ilıcalı: “Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum”

Ezgi Mola: Lütfen bu adamı yakalayıp cezalandırın bu adam cinayet de işler.

Burcu Esmersoy da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çağrı yaparak “Lütfen bu adamı yakalayıp cezalandırın bu adam cinayet de işler” mesajını gönderdi.

Alişan: Murat Özdemir denen ruh hastası derhal tımarhaneye…Allah sana o papağanım çektiği acının kat kat fazlasını yaşatsın inşallah amiiinn..



