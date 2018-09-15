Bülent Ersoy ağır yüklendi: Geç de olsa def edip attım şükürler olsun

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Sosyal medya hesabını beklenenden daha aktif kullanan ve hatta yaptığı paylaşımlarla haber bile olan Ersoy, bu defa sitem dolu ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden ağır ifadeler kullanan Bülent Ersoy’un bu çıkışlarını bazı takipçileri Demet Akalın’a olduğu şeklinde yorumlarken bazıları da ünlü ismin modacısı Nur Yerlitaş’a bir gönderme olduğu şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan Ersoy’un kullandığı ifadeler şöyle:

“Sahte dost; Sabun gibisin! El yüz yıkar gibi görünüp ayak kaydırıyorsun! Ama… O sabuna şimdi sen bastın! Ve zamanında hırsız ilan ettiğin yalakalar ve ‘kalemlerini kırdım’ dediklerinle, başbaşa yapayalnız kaldın tek başına! Çünkü vefan eksik ve de nankörsün! Geç de olsa ben de def edip attım şükürler olsun ki seni hayatımdan; veda mektubumu dahi yazmadan… Şimdilik ismini deşifre etmiyorum.”



