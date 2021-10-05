Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Sanatçı Bülent Ersoy'un geçen ay evinde düştüğü için hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçen sene kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Geçen yıl annesi Necla Poyraz’ı kaybeden Bülent Ersoy, bu kez babasının ölüm haberi ile sarsıldı.

Kısa süre önce evinde düşerek kalça kemiği kırılan Fikret Erkoç, eylül ayında hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bir süredir tedavisi devam eden Erkoç'tan acı haber bugün geldi.

90 yaşındaki Fikret Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÜZÜCÜ HABERİ DANIŞMANI DUYURDU

Baba acısıyla sarsılan Ersoy ise üzücü haberi Instagram’dan duyurdu. Ünlü sanatçı, danışmanının, “Patronum Bülent Ersoy’un babası Fikret Bey amca hakkın rahmetine kavuşmuştur…” açıklamasını paylaştı.

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