Bülent Polat kimdir? Bülent Polat kaç yaşında ve nereli?

Bülent Polat, 8 Mart 1979 yılında Tunceli'de doğdu. Avrupa Yakası'nda Şehsuvar yani nam-ı diğer "Şesu" karakterini canlandırdıktan sonra yıldızı parlayan Bülent Polat hakkında merak edilenler haberimizde... Bülent Polat kimdir, nerelidir?

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Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Yamanlar Çiftiğinin her işi takip eden, işgüzar kahyası Gaffur rolünde izlediğimiz Bülent Polat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bülent Polat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BÜLENT POLAT KİMDİR?

8 Mart 1979’da Tunceli’de doğan Bülent Polat, İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında çalıştığı tiyatroda “Sokak Kedisi” oyununda “yoldan geçen adam” rolüyle tiyatro oyuncusu oldu. Daha sonra yine aynı tiyatroda “Ormanların Barış Ateşi”, “Rumuz Goncagül” ve “Keloğlan” gibi oyunlarda rol aldı.

Tiyatro kariyerine, 2000-2003 sezonunda Sadri Alışık Tiyatrosu’nda devam etti. En son CKM’de Ayşen Şanlıoğlu’nun yönettiği “Bana Mastikayı Çalsana” oyununda rol aldı. Bülent Polat Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Yamanlar Çiftliği’nin hırslı ve düzenbaz kahyası Gaffur karekterine hayat veriyor.

Bülent Polat, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve ve Balık burcudur. Ayrıca 2015’te öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlenen Polat, 2016’da Doğa adında bir kız çocuğu babası oldu.

Bülent Polat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

1985 – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Asker Mehmet)

1986 – Güvercinim

1987 – Ferhunde Kalfa

1988 – Serçeler Göç Etmez

1989 – Atlı Karınca

1991 – Aile Bağları

1993 – Ah Gurbet

1995 – Çiçek Taksi

1999 – Yılan Hikayesi (Mahmut)

2000 – Dadı

2002 – Beşik Kertmesi

2002 – Canım Kocacığım

2002 – Ah Yaşamak Var Ya!

2002 – Lahmacun ve Pizza (Takıyettin)

2003 – Giz (Sinema Filmi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Osman)

2003 – Oğlum İçin (Bülent)

2004 – Avrupa Yakası (Şesu)

2004 – Balans ve Manevra (Zagor) (Sinema Filmi)

2004 – Kadirşinas (Avukat Vahit)

2005 – Ateşli Topraklar (Ahmet Çakıroğlu)

2005 – Keloğlan Kara Prens’e Karşı (Cankuşoğlan) (Sinema Filmi)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Halil)

2005 – Otel İstanbul

2007 – Düş Yakamdan (Ozi)

2008 – Sıfır Noktası (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı

2013-2014 – Karagül (Sabri) (2. ve 3. Sezon)

2014 – Gölgedekiler

2014-2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Yılmaz Komiser)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Kahya Gaffur)