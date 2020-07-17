Bülent Şakrak: Bir güzelin aşığıyım erenler

Ceyda Düvenci ile bundan beş yıl önce dünya evine giren oyuncu Bülent Şakrak bu evlilikten Ali adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Aynı zamanda Düvenci’nin bir önceki eşinden olan kızı Melisa ile de yakından ilgilenen ve ona da babalık yapan Bülent Şakrak çocuklarıyla ne kadar ilgili bir baba olduğunu Melisa’nın bir fotoğrafı üzerine düştüğü yorumla gösterdi.

Melisa’nın denizden çıkarken çekilmiş bir karesini paylaşan Şakrak altına da: “Bir güzelin aşığıyım erenler, kızım Melisa” notunu düştü.