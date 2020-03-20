Burak Akkul kimdir? Çok Gezenti Burak Akkul kaç yaşında ve nereli?

Burak Akkul kimdir? Çok Gezenti Burak Akkul kaç yaşında ve nereli?

Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un corona virüsü testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Burak Akkul durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Peki Burak Akkul kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Teve2 kanalında Çok Gezenti isimli programı sunan ve dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerin beğenisini kazanan Burak Akkul 1972 yılında Kırklareli’nde dünyaya geldi. İşte Burak Akkul hakkında merak edilenler…

BURAK AKKUL KİMDİR?

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program’da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze’nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş’in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar’ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.