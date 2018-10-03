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Burak Özçivit, 3 milyon TL’ye anlaştı
Burak Özçivit, 3 milyon TL’ye anlaştı
Altinyıldız Classics yeni sezonda da Burak Özçivit ile çalıştı. İlk yıl için 2.5 milyon TL alan Burak Özçivit, yeni sezon için de 3 milyon TL'ye anlaştı.
Magazin 3 Ekim 2018 - 08:43

Altınyıldız Classics'in yeni sezonunda yer alan bütün kıyafetlerin koleksiyon ve renk seçimi aşamalarında yer alan Burak Özçivit, ekiple birlikte birebir çalıştı.  Burak Özçivit, markanın 2018-2019 koleksiyonu ile modern şehir hayatının rutininden uzaklaşarak kırsal yaşamı özleyenleri, doğal tonların hakim olduğu bir koleksiyon hazırladı.
burakozcivit1Ekose ve çizgili desenlerin ön plana çıktığı koleksiyonda İngiliz Country stilinin izleri görülüyor. Renklerde de özgürlüğün en büyük temsilcisi mavi ve lacivert tonları ile aktif yaşamı vurgularken güçlü ve modern görünüşlü bir takım şıklığı sunuyor.
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