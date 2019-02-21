Burcu Binici’den meslektaşlarına ‘Ne oldum delisi’ uyarısı

Oyuncu Burcu Binici, meslektaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekici bir noktaya parmak bastı.

Binici önceki gün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye girerken görüntülendi. Ayak üstü muhabirlerin sorularına yanıt veren güzel oyuncu, “Kameralar var utanıyorum. Arkadaşlarımın hastane işleri var. Refakatçi olacağım” diye konuştu. Michael Şahin Derun’un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki ‘Yalan Dolan’ filminde Şafak Sezer, Çetin Altay gibi isimlerle oynayan Burcu Binici, film hakkında sorulara, “Ben de izlemedim, gala tarihini bilmiyorum. Ben sete çıktığımda yayına kadar ses çıkarmam” dedi.

ŞÖHRET SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Muhabirlerin, oyuncuların ego savaşlarını hatırlatarak ‘Siz şöhreti kaldırabiliyor musunuz?’ sorusuna da yanıt veren Binici, “Herkesin psikolojik destek alması lazım. Az önce taksiyle geldim. Abi öyle şeyler anlattı ki. Böyle içim acıdı. Kimse mutlu değil. Oyuncular da destek almalı ne oldum delisi olmamalı” diye yanıt verdi.