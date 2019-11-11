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Burcu Biricik’e doktor kontrolü
Burcu Biricik’e doktor kontrolü
Başarılı oyuncu Burcu Biricik, kontrolden geçti.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Kasım 2019 - 07:00

Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Nişantaşı’nda aracını park ederken objektiflere takıldı. Doktor muayenesi için Nişantaşı’na geldiğini belirten oyuncu, “Önemli bir durum yok sadece kontrol için geldim” dedi.

Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı dizisi final yapan başarılı oyuncu yeni projeleri hakkında “Bakalım dizimiz daha yeni bitti. Güzel projeler var biraz dinleniyorum” diye konuştu. Güzelliği ile Nişantaşı’nda tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik gazeteciler ile vedalaştıktan sonra doktorunun yanına gitti.

Son güncelleme: 14:16 - 10.11.2019