Burcu Esmersoy uyardı: Boşuna beklemeyin

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmış ve bu hareketiyle Akalın'ın tepkisini üzerine çekmişti.

Buna karşılık Demet Akalın da kendisine “ben de çıkayım bacım” yazarak takipten çıkmıştı. Karşılıklı çıkarmalardan sonra önceki gün Bebek’te görüntülenen Esmersoy, kendisine sosyal medya olayını soran gazetecilerden kaçtı.

Arabasını otoparka koyduktan sonra kendisini dışarda bekleyen gazetecilere “ne soracağınızı biliyorum boş yere bekleyin” dedi. Esmersoy, daha sonra bir mağazaya girerek yeni evi için alış veriş yapan Esmersoy, kendisini kapı önünde bekleyen muhabirlere kapıyı açarak boşuna beklemeyin konuşmayacağım diyerek tekrar mağazaya girdi.