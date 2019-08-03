Burcu Esmersoy’dan çok konuşulacak ‘Boynuz’ paylaşımı

Şimdilerde bir etkinlik için yurt dışında bulunan sunucu Burcu Esmersoy, bir mekanda gördüğü geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektirdi.

Çekim ekibi ile birlikte bir süredir Slovenya’da bulunan Burcu Esmersoy, yoğun iş temposu arasında sosyal medya takipçilerini de ihmal etmiyor. Geride bıraktığımız yıl mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çarpıcı bir göndermede bulundu.

ALDATILMA GÖNDERMESİ…

Evlilik hakkında yaptığı ‘Evli çiftlerin ayrı ayrı evleri olmalı’ açıklaması ile magazin gündemini meşgul eden Esmersoy, yaptığı son paylaşımla yine benzer bir etki yaratacak gibi görünüyor. Geyik boynuzlarının altında fotoğraf çektiren güzel sunucu, argoda aldatılmak anlamına gelen ‘Boynuzlanmak’ lafından hareketle karenin altına; ‘Allah kimsenin başına vermesin’ notunu düştü.