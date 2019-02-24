Burcu Kara: Hangi annenin çocuğu olmak isterdiniz?

Ünlü isimlerin son zamanlarda sosyal medya hesaplarından annelik üzerine yaptıkları paylaşımları takip ettiği anlaşılan oyuncu Burcu Kara, hesabından yazdığı satırlarla bu konuya dahil oldu. Annelik, iyi annelik, doğru annelik ve emzirme gibi kavramlar üzerine bir yazı kaleme alan Kara şunları yazdı:

“Günaydın… Son günlerde sosyal medyada annelik, iyi annelik, doğru annelik, emzirme gibi kavramlar üzerine bazı paylasimlar görüyorum. Hatta bazı yakın arkadaşlarım da böyle duygusal paylaşımlar yaptılar. İnsanların ne kadar acımasız eleştiriler yaptığına, ne kadar üzüldüklerine dair bazı yazılar kaleme aldılar. İzleyenler bilirler ben de youtube kanalımda, hamilelik ve doğumdan sonraki süreçlerde çevre baskısının etkileri üzerine paylaşımlarda bulunmuştum. Ama insan kusuru hiç bitmiyor işte. Gün geçmiyorki, biri gelip canını acıtmasın. En kolay şey akıl vermek, en zor sey de empati yapabilmek bana göre. Hayatta her konuda olduğu gibi bu süreçlerde kişiye özel, hatta hayatının en özel dönemleri. Herkesin biyolojisi, genleri ve karakteri farklı. Fikirleri, hayata bakış açısı, çocuğunu nasıl yetiştirmek istediği… İstedikleri bir yana ya isteyip yapamadıkları? Geçen gün oğlumun zor uyuduğuyla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Takipçimin bir tanesi, ’emzir yerine yatır bak nasıl uyuyor’ demiş. Gerçekten bu hiç aklıma gelmemişti benim. Ya emziremiyorsak? Ya sütümüz bittiyse? Ya ilaç kullanmak zorunda olan bir anneysek? Ya çok çalışıyorsak? Emzirememek yada belki psikolojimizin buna müsait olmaması bizi kötü bir anne yapar mı? Bu duyguyu anlamayanlar için öyle heralde. Ama benim için asla. Bence iyi anne olmak sadece verebildiğin kadar sevgi vermekten geçer. Huzurla, mutlulukla, sabırla çocuğunu bağrına basmaktan geçer. Herkesi yargılayan, beğenmeyen bir insan olupta sabah akşam bebeğini emziren bir annenin çocuğu mu olmak isterdiniz, yoksa emziremeyen ama hayata sevgi, hoşgörü ve umutla bakarken bebeğine de elinden gelen en iyi mamayı vermeye çalışan annenin mi? Ben kesinlikle ikincisinin. Emin olun çocuğunuz da seçme hakkı olsa bunu seçerdi. İyi Pazar’lar.”