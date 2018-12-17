Burcu Kara uykusuzluğun ve yorgunluğun fotoğrafını paylaştı

Kısa bir süre öncesine kadar eşiyle birlikte yurt dışında olan oyuncu Burcu Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar yorulduğunu gözler önüne serdi.

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Eşiyle birlikte kısa bir kar tatili yapan Burcu Kara, burada çekilmiş fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. Tatil dönüşü yaptığı paylaşımla halen yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını gösteren Burcu Kara, çocuklarının saat farkı yüzünden çektikleri uykusuzluğun kendisine olan zararlarını paylaşmadan da duramamış. İşte Burcu Kara’nın o satırları:

“Selam, şuraya iki gündür uyumayan, bir de üstüne saat farkından uyuyamayan, iki canavarla bir haftadır uğraşmaktan feleği şaşmış bir kız fotoğrafı bırakayım. Hepimize iyi haftalar”