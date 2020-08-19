Burcu Kara’yı zorlayan fotoğraf çekimi

Oyuncu Burcu Kara, aile ziyareti ve tatili birleştirdiği aile ziyaretinden son derece samimi paylaşımlarda bulundu. Kara, çocukla fotoğraf çektirmenin zorluğu üzerine samimi bir itirafta bulundu.

Kadrosunda yer aldığı başarılı projelerle kendisinden söz ettiren oyuncu Burcu Kara, karantina dönemini evinde geçirdikten sonra pek çok ünlü isim gibi normalleşme süreciyle birlikte kendisini evden dışarıya attı.

Ancak diğer isimlerden farklı olarak kalabalık tatil mekanlarına gitmek yerine ailesinin yanına gitmeyi tercih eden Burcu Kara, buradan yaptığı samimi paylaşımlarla beğeni topluyor.

Burcu Kara son olarak bir aile fotoğrafı çektirmek isterken çocuklarla yaşadığı zorluğu samimi bir dille itiraf etti.

İşte o satırlar: “İki kardeş cocuklarla fotoğraf çektirelim dedik fasulye toplarken.Tabii ne mümkün… Kaç yaşta normalleşiyor bunlar yahu?”