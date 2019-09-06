Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Burcu Kıratlı’dan boşanma partisi açıklaması
Burcu Kıratlı’dan boşanma partisi açıklaması
Sinan Akçıl ile bugün boşanması beklenen Burcu Kıratlı, "Boşanma kararının ardından parti yaptı" iddialarını yalanladı.
Magazin 6 Eylül 2019 - 10:40

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl bundan 9 ay önce dünyaevine girmişti. Çift, birlikteliğini sürdüremedi ve boşanma kararı aldı. Kıratlı ve Akçıl, bugün hakim karşısına çıkacak. Davadan önce Kıratlı’nın Ortaköy’deki evinde parti verdiği ve şampanya patlattığı iddia edilmişti.

Kıratlı, iddiaları yalanladı ve “Boşanma Partisi” söylemesi bile çirkin. Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz. Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın. Biraz saygı” dedi.

İLGİLİ HABERSinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor