Burcu Özberk: Sonuçta biz de insanız

Ara sokaklarda görüntülenen ikiliden Gamze Erçel, habercileri görünce utangaç tavırlar sergileyerek “Ben konuşmak istemiyorum” dedi.

Çağlar Ertuğrul ile baş rollerinde yer alacağı yeni dizisi hakkında konuşan Burcu Özberk, “Daha çekimlere başlamadık ama Çağlar’la enerjimiz tuttu. Diğer oyuncular da yavaş yavaş belli oluyor. Tatilde olduğum sırada diğer oyuncularla görüşüldü. Kimler olduğunu o yüzden bilmiyorum ama çok iyi bir ekip olacaktır” diye konuştu.

Maldivler’de aralarında Hande Erçel’in de olduğu yakın dostlarıyla tatil yapan Burcu Özberk, “Hepimiz zorlu bir süreçten çıktık biraz rahatlayalım istedik. Sonuçta biz de insanız, biraz kendimizi toparlamaya deşarj olmaya ihtiyacımız vardı. Öyle beş günlük bir tatil yaptık. Dinlendik, sohbet ettik, dertleştik” diyerek sözlerini noktaladı.