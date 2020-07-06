Buse Plan kimdir, kaç yaşında? Exatlon yarışmacısı Buse Plan’ın hayatı…

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Buse Plan'ın Exatlon yarışmasında yer almasıyla birlikte hayatına dair birçok ayrıntı merak edilmeye başlandı. İşte kendini bir gezgin olarak tanımlayan Buse Plan'ın hayatına dair detaylar...

Gerek paylaşımları gerekse de yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Plan’ın hayatına dair birçok ayrıntı merak konusu. İşte Buse Plan hakkında merak edilenler…

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016’da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan, “Plan, instagram’da 159 bin, youtube’ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım ” sözleriyle kendini tanımlıyor. Plan,Instagram’da 159 bin, Youtube’ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.