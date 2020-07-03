Büyük Oyun filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Büyük Oyun filmi ne zaman çekildi?

Kadrosundaki ünlü oyuncularla dikkatleri üzerine Büyük Oyun filmi bu akşam ekranlarda olacak. Jalmari Helander'ın yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı bu aksiyon dolu Büyük Oyun filminin konusu ne? Büyük Oyun filminin oyuncuları kim? İşte detaylar…

BÜYÜK OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson – US President William Alan Moore

Onni Tommila – Oskari

Ray Stevenson – Morris

Victor Garber – Vice President

Mehmet Kurtulus – Hazar

BÜYÜK OYUN KONUSU NE?

Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Ancak bulunduğu yer ıpıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek hiçbir insan bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.