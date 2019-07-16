Çağla Şıkel paylaştı Alişan’dan ‘Aynı ben’ yorumu geldi

Sosyal medya hesabından yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla haber olan Çağla Şıkel, geride bıraktığımız günlerde yaptığı paylaşımla yine çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, her ne kadar podyumları bırakmış olsa da zaman zaman katıldığı özel defilelerde ne kadar fit bir fiziğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bikinili fotoğraflarıyla göz dolduran ve büyük beğeni alan Şıkel, geride bıraktığımız günlerde: “Asla vazgeçme, kalkıp da pencerenden bir bak, güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya…” notuyla paylaştığı bikinili karesine aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda isimden yorumlar aldı.

ALİŞAN’DAN GÜLÜMSETEN YORUM

Bu yorumları yanıtsız bırakmayan Şıkel yakın dostu Alişan’dan gelen; “Nasıl zayıf aynı ben” yorumuna “Ha ha ha ivit” şeklinde bir yanıtla karşılık verdi.