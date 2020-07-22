Çağla Şıkel’den oğlu Uzay’la ilgili açıklama…

Magazin dünyasının örnek annelerinden biri olan ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile çocuklarının üzerine ne kadar titrediğini her fırsatta gösteren Çağla Şıkel, boynundaki kolyeyle ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı.

Eski eşi Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey’in üzerine titreyen ve her defasında onlarla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, bu defa da bir takipçisinden gelen kolye sorusuna açıklık getirdi.

Çocuklarının isimlerinin bulunduğu özel tasarım kolyesini boynundan çıkarmayan Şıkel, bir takipçisinin kolyesinde sadece Kuzey ismini görerek yaptığı bir yorumu yanıtsız bırakmadı.

Çağla Şıkel sağdan sola Kuzey yukarıdan aşağı ise Uzay adlarının yazılı bulunduğu kolye hakkında gelen: “Niye sadece Kuzey yazıyor, diğer yakışıklı…” şeklindeki yoruma, “Kuzey soldan sağa Uzay yukarıdan aşağıya… Aksi düşünülebilir mi?” cevabını verdi.