Çağla Şıkel’den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan manken Çağla Şıkel, rahmetli babasının çok suratsız bir adam olduğunu hatta annesinin de eşi öldükten sonra yaşama sevinci bulduğunu söyledi.

Özel hayatı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Çağla Şıkel, 3 sene önce vefat eden babası hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Çağla Şıkel şunları söyledi:

* Babam mali müşavirdi. 7 kardeşlerdi ve en yüzü asık olanı babamdı. Rahmetliye suratsız denmez ama gerçekten çok suratsızdı.

* Çok zor gülen bir adamdı. Yapı olarak da eğlenceli ve şefkatli bir baba değildi.

* Annem ev hanımı, babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış. Babam vefat ettikten sonra annem yaşama sevinci buldu.

“ANNEMİN BABAMI BU KADAR SEVDİĞİNİ BİLMİYORDUM”

Babasının ani ölümüyle yıkıldığını söyleyen manken sözlerine şöyle devam etti:

* Tabii ki de babam öldüğünde hepimiz yıkıldık, çok üzüldük. Çok ani bir ölümdü.

* Ben annemin babamı o kadar çok sevdiğini hiçbir zaman anlamamıştım. Meğer inanılmaz seviyormuş.

* Annem de sevgisini belli edemeyen biridir. Ama annem derinden hissettirir.