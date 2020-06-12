Çağla Şıkel 40 programında hakkında bilinmeyenleri anlattı: ‘Serenay’a çok özendim’

1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş'in karşısında bu kez 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel vardı. “Hep benimle ropörtaj yapılırdı, şimdi ben bir güzellik kraliçesiyle ropörtaj yapmanın büyük keyfi içerisindeyim” diyen Ateş, Şıkel’e 40 soru yöneltti ve ünlü model eski eşi Emre Altuğ'dan Seranay Sarıkaya'ya, yeniden evlenmesinden aşka, kendi çocuklarından kendi çocukluğuna, babasına, başarılarına, hayata dair pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı.

BANA TAHTA GÖĞÜS DİYORLARDI

Emziren bir kadın gördüğünde tüylerinin diken diken olduğunu ve yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Çağla Şıkel estetiği olup olmadığını anlattı: “Göğüslerimi yaptırmıştım, babam yaşarken söyleyemiyordum. Babamdan da gizlemiştim. Tahta göğüs diye dalga geçiyorlardı, balerinlikte tahta göğüs makbuldür. Şansa benim de tahta gibiydi göğüslerim. Modellik yaptıktan sonra, elbiseyi daha iyi taşıyabileceğimi düşündüm.”

ÇOCUKLARIN BABAYA İHTİYACI VAR

Emre Altuğ ile neden ayrılıdığını ve eski eşi ile çocuklarının arasının nasıl olduğu sorulduğunda ise “Benim 2 erkek çocuğum var ve babası onların idolü!” diyerek cevap veren Şıkel, çocuklarının babaya ihtiyaçları olduğunu belirterek “Çocuklarımı biz beraber büyüteceğiz. Emre çok iyi bir baba. İyiki de öyle bir babaları var” dedi. Ünlü model Altuğ ile neden ayrılıdığını ise şu sözlerle anlattı: “Çocuklarımızın mutluğu için daha mutlu bir anne lazımdı, daha mutlu bir anne ve baba için ayrılmamız gerekiyordu. Emreden sonra kimseye aşık olmadım ama olabilirim. Aşkın hayatımdaki boşluğunu kendime hissettirmiyorum. Eğer gelirse de kapım açık.”

SERENAY SARIKAYA'YI KISKANMADIM!

Şıkel, “Fİ dizisindeyken Serenay Sarıkaya'yı kıskandınız mı?” sorusuna ise şöyle cevapladı: “Çok şeker bir soru. Hemcinsime karşı bir kıskançlık hissetmiyorum, o duyguyu geçeli baya oldu. Kıskanma demeyelim, ama özendim. Çok özendim, çünkü dans etmek dünyanın en güzel şeyi… Serenay o kadar çalışkan bir kız ki, profesyonel bir dansçı olmasa da, bize dans ettiğini gerçekten hissettirdi. Serenay orada gerçekten dans etti. Performansını izlediğimde, teknik olarak bakmadan gerçekten alkışladım.”

MADONNA'NIN GÖZÜ TOPRAĞA BAKIYOR

Çağla Şıkel konu güzelliğe gelince, cildinin nasıl güzel olduğunu anlattı: “Ben gözümün içindeki pırıltı gitmesin istiyorum. Ben içimdeki eğlenceli, hafif yaramaz bir kız var içimde, o kızın kaybetmemek için her şeyi yapıyorum. Onu besliyorum, onu parka götürüyorum, tramboline çıkarıyorum… İçimde yaşattığım çocuk sayesinde, gözlerimin 18 gibi baktığını düşünüyorum. Mesela Madonna kaç yaşında bilmiyorum, cildi inanılmaz pürüzsüz müthiş görünüyor, ama gözü toprağa bakıyor. Gözünün feri gitmiş kadının. Önemli olan içimizi diri tutalım.”