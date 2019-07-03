Çağla Şıkel’ın tepki gösterdiği yorum: Taş gibisin maşallah…

İki çocuk annesi Çağla Şıkel her ne kadar podyumlara sadece özel işler için çıkıyor olsa da düzgün fiziğini korumayı başarmış isimler arasında yer alıyor. Şıkel, paylaştığı bir selfie üzerinden 'cevatgocmen5' adlı hesaptan kendisine yapılan saygısız ve gayri ahlaki yoruma tepkisiz kalmadı.

Çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden çekilmiş bikinili kareleriyle takipçilerini kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel bir erkek takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla rahatsızlığını dile getirdi.

TOKAT GİBİ CEVAP

Temmuz ayının gelişini çektiği bir selfie ile müjdeleyen Çağla Şıkel bu karenin altına gelen; “Taş gibisin maşallah, gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim” şeklinde bir yoruma kayıtsız kalamadı ve “Sizin gibi adamlardan uzak durarak” şeklinde bir yanıt verdi.