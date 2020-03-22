Çağla Şıkel’in yüklü market alışverişi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin canına mal olan corona virüs, Türkiye'ye de geldi. 21 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye'de binlerce vatandaş evine kapandı. Yetkililerin gerekmedikçe evinizden çıkmayın çağrısına uyan vatandaşlar marketlerden evlerine erzak desteği yaptı. Bu isimlerden biri de manken ve sunucu Çağla Şıkel oldu.

ÇALIŞANLARINI MARKETE YOLLADI



Çağla Şıkel’in aracıyla alışverişe çıkan çalışanların gıda malzemelerinin yanı sıra dezenfekten ve kolonya gibi erzaklar aldıkları görüldü.

