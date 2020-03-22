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Çağla Şıkel’in yüklü market alışverişi
Çağla Şıkel’in yüklü market alışverişi
Oğullarıyla mecbur olmadıkça evden dışarı adım atmayan Çağla Şıkel, iki çalışanına önceki gün alışveriş yaptırdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Mart 2020 - 11:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin canına mal olan corona virüs, Türkiye'ye de geldi. 21 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye'de binlerce vatandaş evine kapandı. Yetkililerin gerekmedikçe evinizden çıkmayın çağrısına uyan vatandaşlar marketlerden evlerine erzak desteği yaptı. Bu isimlerden biri de manken ve sunucu Çağla Şıkel oldu.

ÇALIŞANLARINI MARKETE YOLLADI

Çağla Şıkel’in aracıyla alışverişe çıkan çalışanların gıda malzemelerinin yanı sıra dezenfekten ve kolonya gibi erzaklar aldıkları görüldü.