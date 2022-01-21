Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım

'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin ile Ayvalık'ta butik otel açmaya hazırlanıyor. Oyuncu, sürpriz yatırımları hakkında ilk kez konuştu.

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‘Camdaki Kız’ın başrolü Burcu Biricik, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu’nun ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ adlı gösterisini izlemeye gitti.

‘Camdaki Kız’ hakkında konuşan Biricik “Çok güzel gidiyor dizimiz, reytinglerden memnunuz.” dedi.

“MİLYON LİRA HARCADI” İDDİASI

Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Biricik, “Otel için 1 milyon lira harcadığımız iddiası doğru değil. Emre ile böyle bir yer açma hayalimiz var ve artık gerçekleştiriyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu” ifadelerini kullandı.

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