Can Feda filminin konusu ve oyuncuları…

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Burak Özçivit gibi son dönemin popüler oyuncularının oynadığı Can Feda filminde Özel Kuvvetlere bağlı bir ekibin hayatı anlatılıyor.

CAN FEDA KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar.

Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır.

Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA OYUNCULARI

Kerem Bürsin ile Burak Özçivit de filmde vatan için mücadele eden iki askere hayat veriyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.