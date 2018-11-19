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Can Yaman’dan ‘tam bir kamera arkası’
Can Yaman’dan ‘tam bir kamera arkası’
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, sosyal medya hesabından dizinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Magazin 19 Kasım 2018 - 08:14

Son zamanlarda hakkında dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkan Can Yaman, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Çoğunlukla takipçi kitlesini mutlu etmek adına sette çekilmiş görüntülerini paylaşan yakışıklı oyuncu bu defa hayranlarını işin mutfağına soktu ve dizinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Yaman’ın ‘Tam bir kamera arkası’ notuyla paylaştığı video büyük beğeni aldı ve kısa sürede 150 bini aşan bir beğeniye ulaştı.

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