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Can Yaman’ın ‘Sarışın’ tepkisi!
Can Yaman’ın ‘Sarışın’ tepkisi!
Son dönemin başarılı yapımlarından Erkenci Kuş ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Can Yaman, Nişantaşı'nı birbirine kattı.
Magazin 4 Ekim 2018 - 08:03

Adı, dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşadığı haberleriyle anılan Can Yaman, Nişantaşı'nda sarışın bir kadınla objektiflere takıldı. Bir süredir aşk hayatında kimse olmayan Can Yaman, sürpriz bir şekilde karşısına çıkan gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Eğlendiği mekandan sarışın güzelle ayrılan oyuncu, objektiflere yakalanınca olay çıkardı.

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“BU NE REZİLLİK”

Yaman, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz? Bu ne rezillik” diye bağırdı. Sert tepkisi ve yüksek sesiyle gecenin bir yarısı Nişantaşı’nı birbirine katan Can Yaman, sarışın güzeli bir araçla yolladı. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Can Yaman, muhabirlerin “Hanımefendi sevgiliniz miydi?” sorusuna da sinirlendi. Yaman, ‘sevgili’ sorusuna “Hayır kardeşim, ne alakası var?” karşılığını verdi.

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Son güncelleme: 09:11 - 04.10.2018

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